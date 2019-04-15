Haberler Web TV Julian Assange'ın bomba görüntüleri ortaya çıktı

Julian Assange'ın bomba görüntüleri ortaya çıktı

15.04.2019 12:40

İspanyol gazetesi El Pais Julian Assange'ın yıllarca İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Ekvador'un büyükelçiliğinde sürdürdüğü hayatına dair bazı görüntüleri paylaştı.


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