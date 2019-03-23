JP Morgan, Türkiye ekonomisini böyle hedef aldı! 23.03.2019 21:25

31 Mart Yerel Seçimleri öncesi döviz kuru üzerinden Türkiye'ye saldırarak siyaseti şekillendirmek isteyenlerin maskesi bir kez daha düştü. BDDK ve SPK, Türkiye'yi hedef alanlara karşı harekete geçerek inceleme başlattı. İşte saldırının ve soruşturmanın odağındaki JP Morgan'ın manipülatif faaliyetleri... .