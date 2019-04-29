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Josef Sural'ın öldüğü kazadaki araç bu hale geldi

29.04.2019 12:19

Dün Kayserispor ile oynana maç sonrası Alanyasporlu 7 futbolcunun kiraladığı VIP araç, Alanya dönüş sırasında kaza yapmış ve oyunculardan Josef Sural hayatını kaybetmişti.


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