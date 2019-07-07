Jorge Masvidal, Ben Askren'i 5 saniyede nakavt etti 07.07.2019 13:00

Kafes dövüşünün en üst seviyesi olan UFC'nin 239. gecesinde Jorge Masvidal, Ben Askren'i görülmemiş bir hamleyle 5 saniyede nakavt etti. Bu nakavt UFC tarihinin en hızlı nakavtı olarak tarihe geçti.