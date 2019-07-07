Jorge Masvidal, Ben Askren'i 5 saniyede nakavt etti

Kafes dövüşünün en üst seviyesi olan UFC'nin 239. gecesinde Jorge Masvidal, Ben Askren'i görülmemiş bir hamleyle 5 saniyede nakavt etti. Bu nakavt UFC tarihinin en hızlı nakavtı olarak tarihe geçti.
Jorge Masvidal, Ben Askren'i 5 saniyede nakavt etti07.07.2019 13:00
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