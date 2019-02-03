John Pilger: ABD 132 askeri üssü ile Çin'i abluka altına aldı 03 Şubat 2019, Pazar

CIA darbelerini deşifre eden ünlü yazar John Pilger, ABD-Çin gerilimine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. A Haber'da Yaz Boz programında Pilger'in ses getirecek bir röportajı ekrana geldi. Ünlü yazar, ABD'nin Çin'i füzelerle abluka altına aldığını ifade etti. "ABD 132 askeri üssü ile Çin'i hedef aldı" diyen Pilger, Hiroşima'da yaşananları hatırlattı ve burada da Çin'in hedef olduğunu söyledi. Peki ABD ile Çin karşı karşıya gelir mi? Bir savaş yaşanır mı? Tüm bu soruların yanıtı haberimizde...