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John Kerry'den skandal İran açıklaması

16 Kasım 2017, Perşembe
"Türkiye-Halkbank neden İran'la ticaret yaptı" diyen ABD Avrupa bankalarına "İran'la ticaret yapın korkmayın" diyor.
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