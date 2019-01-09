John Bolton'un 15 Temmuz'daki darbeyi destekleyen skandal konuşmaları ortaya çıktı 09 Ocak 2019, Çarşamba

Suriye ile ilgili konuları konuşmak üzere Ankara'ya gelen ve Başkan Erdoğan tarafından randevu talebi kabul görmeyen John Bolton'un PKK/YPG'yi desteklemesinin yanı sıra, İslam düşmanı olduğu ve 15 Temmuz'daki FETÖ'nün darbe girişimini desteklediği konuşmaları da ortaya çıktı.