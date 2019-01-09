John Bolton'un 15 Temmuz'daki darbeyi destekleyen skandal konuşmaları ortaya çıktı

Suriye ile ilgili konuları konuşmak üzere Ankara'ya gelen ve Başkan Erdoğan tarafından randevu talebi kabul görmeyen John Bolton'un PKK/YPG'yi desteklemesinin yanı sıra, İslam düşmanı olduğu ve 15 Temmuz'daki FETÖ'nün darbe girişimini desteklediği konuşmaları da ortaya çıktı.
John Bolton'un 15 Temmuz'daki darbeyi destekleyen skandal konuşmaları ortaya çıktı09 Ocak 2019, Çarşamba
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