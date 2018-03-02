JÖH ve PÖH'ler Afrin'de görevde

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bir süre önce Türkiye'nin dört bir yanından bölgeye sevk edilen teröristlerin korkulu rüyası jandarma ve polis özel harekat timleri, Afrin hattında operasyona destek vermeye başladı.
JÖH ve PÖH'ler Afrin'de görevde01 Mart 2018, Perşembe
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