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JÖAK'tan film gibi tatbikat

23 Mart 2018, Cuma

Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK), tatbikat görüntülerinden oluşan muhteşem bir klip hazırladı. Klipte nefes kesen görüntülere yer verilirken; JÖAK'ın kurtarma ve özel operasyonlarına ilişkin yapılan tatbikatlar sergilendi. İşte o muhteşem klip...

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