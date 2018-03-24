JÖAK'tan film gibi tatbikat 23 Mart 2018, Cuma

Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK), tatbikat görüntülerinden oluşan muhteşem bir klip hazırladı. Klipte nefes kesen görüntülere yer verilirken; JÖAK'ın kurtarma ve özel operasyonlarına ilişkin yapılan tatbikatlar sergilendi. İşte o muhteşem klip...