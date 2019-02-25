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‘JİTEM’ci albayım’ diyerek 570 bin lira dolandırdı

25.02.2019 11:10

Amasya'da kendisini 'JİTEM'ci albay' olarak tanıtıp sorunlarını çözeceğini söylediği 4 kişiden 570 bin lira dolandıran şahıs adliye çıkışı gazetecilerin, "Albay mısınız?" sorusuna, "Genelkurmay Başkanı'na sorun" yanıtını verdi.


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