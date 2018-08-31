Jet-ski denizde bomba gibi patladı 31 Ağustos 2018, Cuma

Rusya’nın Soçi şehrinde bulunan Kabardinka tatil köyünde bir baba ile çocuğu jet-ski ile denizin keyfini sürmek isterken jet-ski patladı. Baba ve oğlu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.