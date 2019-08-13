Jennifer Lopez'in Antalya konseri kazancı ortaya çıktı! Jennifer Lopez Türkiye konserinden kaç para aldı? 13.08.2019 13:09

Jennifer Lopez'in Antalya'da verdiği konser, sahne performansı ve kıyafetleriyle çok konuşuldu. Üzerinden 1 hafta geçmesine rağmen hala yankıları devam eden konser hakkında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Jennifer Lopez'in Türkiye konserinden kaç para aldığı merak konusu olmuştu. İşte herkesin cevabını merak ettiği dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez'in Antalya konseri kazancı...

Jennifer Lopez'in Antalya'da verdiği konser, Lopez'in sahne performansıyla, öncesi ve sonrasıyla çok konuşuldu. Jennifer Lopez'in Türkiye konseri için aldığı ücret ise merak konusu oldu.

Hürriyet'in haberine göre Jennifer Lopez'in kendi cebine koyduğu rakam tam 1 milyon dolar. Ekip ve diğer giderler için ise 200 bin dolara yakın para harcanmış. Jennifer ile konser ücreti olarak 1.5 milyon dolara anlaşılmış ama Moskova konserinin hemen peşine bağlanabildiği için rakam 1 milyon dolara düşmüş.