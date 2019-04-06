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Jeff Bezos ile eşi MacKenzie Bezos 35 milyar dolarlık anlaşmayla boşandı

06.04.2019 11:51

Dünyanın en zengin işadamı ve Amazon’un sahibi Jeff Bezos, sevgilisi uğruna evliliğini bitirdi. Eşi MacKenzie Bezos’a 35.6 milyar dolar tazminat ödedi. Ayrılık, ‘en pahalı boşanma’ olarak tarihe geçti.


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