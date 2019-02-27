Jared Kushner kimdir? Jared Kushner neden Türkiye'ye geliyor? 27.02.2019 14:14

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner, bugün Ankara’ya geliyor. Kushner saat 15.00’te Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilecek. Kushner ve beraberindeki heyetin gündeminde Amerikan Başkanı Trump'ın "Yüzyılın anlaşması" olarak nitelendirdiği İsrail Filistin sorununun ekonomik ayağı yer alıyor.