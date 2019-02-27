Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner, bugün Ankara’ya geliyor. Kushner saat 15.00’te Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilecek. Kushner ve beraberindeki heyetin gündeminde Amerikan Başkanı Trump'ın "Yüzyılın anlaşması" olarak nitelendirdiği İsrail Filistin sorununun ekonomik ayağı yer alıyor.
Jared Kushner kimdir? Jared Kushner neden Türkiye'ye geliyor?27.02.2019 14:14
- Dünyanın gözü Vietnam'da! ABD Lideri Trump ve Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un bir araya geldi
- Trump'ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner Ankara'da
- Hatayspor, Galatasaray karşısında Mirkan'ın attığı golle 3-2 öne geçti! Hatayspor 3-2 Galatasaray
- Hatayspor Gökhan Karadeniz'inin attığı golle durumu 2-2'e getirdi! Hatayspor 2-2 Galatasaray
- Hatayspor Gökhan Karadeniz'inin attığı golle durumu 2-1'e getirdi! Hatayspor 1-2 Galatasaray
- Galatasaray Emre Akbaba'nın golüyle 2-0 öne geçti! Hatayspor 0-2 Galatasaray
- Düşen Hindistan uçağından paraşütle atlayarak kurtulan pilot böyle yakalandı
- Pakistan ordusunun Hindistanlı pilota yaptığı işkence kamerada
- Pakistan Başbakanı İmran Han'dan Hindistan gerginliği ile ilgili önemli açıklama
- Galatasaray Muğdat Çelik'in golüyle 1-0 öne geçti! Hatayspor 0-1 Galatasaray
- Trump'ın damadı Jared Kushner neden Ankara'ya geliyor? ABD'nin Ortadoğu planı ne?
- Jared Kushner kimdir? Jared Kushner neden Türkiye'ye geliyor?
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.