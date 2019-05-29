Jandarmadan sahte belge operasonu 29.05.2019 10:09

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri başta terör örgütü üyeleri olmak üzere çeşitli suçlardan aranması bulunan kişilere sahte belge düzenleyen M.K. isimli şüpheliyi Avcılar'da düzenlediği operasyonla yakalandı. Evde yapılan aramalarda çeşitli kurumlara ait çok sayıda sahte mühür, sahte diplomalar ve baskı makineleri ele geçirildi. M.K. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.