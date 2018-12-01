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Jandarmadan kış lastiği videosu

01 Aralık 2018, Cumartesi

Jandarma Genel Komutanlığınca, araçlarda kış lastiği kullanmanın önemine ilişkin hazırlanan video yayımlandı.


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