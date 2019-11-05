Jandarma'dan İstanbul'da sahte alkol ve kaçak sigara operasyonu 05.11.2019 09:15

İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca, sahte alkol imal ederek tekel bayisinde satan 3 şüpheli yakalandı. Avcılar ve Silivri'de 6 farklı adreste ve bir araçta yapılan eş zamanlı operasyonlarla; yüklü miktarda sahte alkol, dünyaca ünlü alkol firmalarına ait içki etiketleri ile kaçak sigara ve tütün ele geçirildi.