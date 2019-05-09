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Jandarma ve AFAD seferber oldu! Ecin her yerde aranıyor

09.05.2019 11:54


Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kaybolan 1,5 yaşındaki çocuk için jandarma ve AFAD ekipleri seferber oldu.
Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezine 35 kilometre mesafede bulunan Alancık Mahallesi'nde 2 gün önce öğle saatlerinde evinin önünden kaybolan 1,5 yaşındaki Ecin Kurnaz'dan haber alamayan dedesi Nuri Kurnaz, durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine giden jandarma ekipleri AFAD ekiplerinden yardım istedi. Alancık Mahallesi'ne giden Vezirköprü İlçe jandarma, Ladik Asayiş Komando Birliği'nden 2 tim, Samsun İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD bünyesinde bulunan 4 iz takip köpek timi ve köylüler kayıp çocuğu bulmak için 2 gündür zor şartlarda aramalarına devam ediyor.
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