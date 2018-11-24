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Jandarma Komutanı'ndan HDP'li vekile tarihi ayar

24 Kasım 2018, Cumartesi

Şanlıurfa'da, valiliğin izin vermediği yerde açıklama yaparak provokasyon peşinde olan vekillere, jandarma komutanı ayar verdi.


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