Jandarma Genel Komutanlığı'ndan Afrin Marşı 15 Mart 2018, Perşembe

Jandarma Genel Komutanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine 'Aslan Mehmetçik' şiirini Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı için marş biçiminde yeniden besteledi.

Jandarma Genel Komutanlığı, Afrin bölgesinde terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na, sözlerini Kahramanmaraş Elbistanlı şair Ramazan Pamuk'un yazdığı 'Aslan Mehmetçik' şiirini yeniden besteleyerek destek verdi.

"Doğmamış cihana böyle bir aslan, kükremiş sel gibi coşar Mehmedim" sözleriyle başlayan şiir, marş ritminde yeniden düzenlendi. 'Aslan Mehmed'im' adı verilen marşın bestesini Özlem Üngör Kavadar, düzenlemesini ise Jandarma Bando Kıdemli Başçavuş Nuri Sarp yaptı. Kavadar ile İlker Gökkaya tarafından seslendirilen marş, Genel Komutanlık'ın "YouTube" kanalından da paylaşıldı.



ŞEHİT KIZINA ATFEDİYORUM

Şiirin yazılış hikayesi ile ilgili bilgi veren şair Ramazan Pamuk ise, Şırnak'ın Gabar Dağı'nda 7 Ekim 2007 tarihinde 12 arkadaşı ile birlikte şehit düşen Piyade Onbaşı Kasım Aksoy'un kızı Güneş'e atfettiğini belirtti.

Türk ordusunun üzerinde ikinci bir ordu tanımadığının altını çizen şair Pamuk, "Jandarma Genel Komutanlığı, benim bu şiiri kullanmak için beni aramıştı. Hiç tereddüt etmeden müsaade verdim. Çok güzel bir çalışma olmuş. Kendilerine teşekkür ediyorum. Ben, Türk ordusunun üzerine ikinci bir ordu daha tanımıyorum. Mermilerin üzerine gülerek giden bir ordunun dünyada örneği yok. İnşallah burada da zafere erecekler. Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi 38 yıldır terörle mücadele ediyoruz böyle bir destan yazılmamıştı. Yazdığım şiir de bugüne denk geldi ve güzel bir tevafuk oldu. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.