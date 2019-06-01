Haberler Web TV Jandarma Genel Komutanlığı paylaştı! Yeni Atak büyüledi

Jandarma Genel Komutanlığı paylaştı! Yeni Atak büyüledi

01.06.2019 09:20

Jandarma Genel Komutanlığı'nın envanterine yeni katılan J-1526 KANUNİ kuyruk numaralı Atak helikopteri için hazırlanan video klip, komutanlığın sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Türkiye tarafından üretilen Atak savaş ve taaruz helikopteri dosta güven düşmana korku saldı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları