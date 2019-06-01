Jandarma Genel Komutanlığı'nın envanterine yeni katılan J-1526 KANUNİ kuyruk numaralı Atak helikopteri için hazırlanan video klip, komutanlığın sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Türkiye tarafından üretilen Atak savaş ve taaruz helikopteri dosta güven düşmana korku saldı.
Jandarma Genel Komutanlığı paylaştı! Yeni Atak büyüledi01.06.2019 09:20
- Jandarma Genel Komutanlığı paylaştı! Yeni Atak büyüledi
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