Jandarma Genel Komutanlığı 2019 yılında 27 bin 180 personel alacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanlığına bu yıl 27 bin 180 personel alımının planlandığını bildirdi.
Jandarma Genel Komutanlığı 2019 yılında 27 bin 180 personel alacak21.02.2019 13:43
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