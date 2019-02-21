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Jandarma Genel Komutanlığı 2019 yılında 27 bin 180 personel alacak

21.02.2019 13:43

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanlığına bu yıl 27 bin 180 personel alımının planlandığını bildirdi.


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