Jandarma 22 bin uzman erbaş alımı başvuruları ne zaman? Uzman çavuş alımı başvuru şartları açıklandı! 19.03.2019 10:11

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada 22 bin sözleşmeli uzman erbaş alımı yapılacağı duyuruldu. Hayalindeki mesleği icra etmek isteyen vatandaşlar şimdi Jandarma uzman erbaş alımı ne zaman sorusuna yanıt arıyor. Jandarma uzman çavuş alımı başvuru şartları açıklandı. İşte aranan o şartlar...