James Jeffrey görüşmesi sonrası Cumhurbaşkanlığı'ndan flaş açıklama 01.05.2019 15:27

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile görüşme sonrası Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden açıklama yapıldı. Açıklamada, Suriye için iş birliği ve şeffaflık vurgusu yapıldı.