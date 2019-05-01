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James Jeffrey görüşmesi sonrası Cumhurbaşkanlığı'ndan flaş açıklama

01.05.2019 15:27

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile görüşme sonrası Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden açıklama yapıldı. Açıklamada, Suriye için iş birliği ve şeffaflık vurgusu yapıldı.


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