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İznik Gölü'nde heyecanlandıran buluş! Dalgıçlar hemen geldi...

14.07.2019 20:49

İznik Gölü'nde ihbar üzerine kazı ekibi dalgıçlarınca  yapılan araştırmada, üzerinde figürlerin yer aldığı mermer blok bulundu. Ekipler, salı günü detaylı çalışmanın ardından mermerin hangi döneme ait olduğunu belirleyecek.


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