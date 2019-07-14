İznik Gölü'nde ihbar üzerine kazı ekibi dalgıçlarınca yapılan araştırmada, üzerinde figürlerin yer aldığı mermer blok bulundu. Ekipler, salı günü detaylı çalışmanın ardından mermerin hangi döneme ait olduğunu belirleyecek.
İznik Gölü'nde heyecanlandıran buluş! Dalgıçlar hemen geldi...14.07.2019 20:49
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