İznik Gölü'nde heyecanlandıran buluş! Dalgıçlar hemen geldi... 14.07.2019 20:49

İznik Gölü'nde ihbar üzerine kazı ekibi dalgıçlarınca yapılan araştırmada, üzerinde figürlerin yer aldığı mermer blok bulundu. Ekipler, salı günü detaylı çalışmanın ardından mermerin hangi döneme ait olduğunu belirleyecek.