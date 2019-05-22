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İzmit'te halk otobüsü devrildi: Yaralılar var

22.05.2019 17:39

İzmit Alikahya mahallesinde belediye halk otobüsünün kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada; ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı. Yaralılar, tedavi edilmek üzere Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.


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