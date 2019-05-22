İzmit Alikahya mahallesinde belediye halk otobüsünün kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada; ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı. Yaralılar, tedavi edilmek üzere Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İzmit'te halk otobüsü devrildi: Yaralılar var22.05.2019 17:39
- İzmit'te halk otobüsü devrildi: Yaralılar var
- PKK'lıların Eren Bülbül'ün evinden çaldığı erzak, depolarında bulundu
- Zabıtaları engelleyemeyince hepsini ateşe verdiler
- Başkan Erdoğan ile görüşmesini anlatan 107 yaşındaki Şükriye Özbay herkesi kahkahaya boğdu
- Müge Anlı canlı yayınında Ecrin bebek olayı çözülüyor mu? Son dakika gelişmeleriyle 22 Mayıs Müge Anlı son bölüm izle
- Başkent'te faciadan dönüldü! İnşaat iskelesi çöktü, 2 işçi yaralandı
- Gözler bugün YSK'da! Ek süre bugün doldu
- Uluslararası Anadolu Ankası 2019 Tatbikatı'nda nefes kesen anlar! Hedefler yerle bir edildi
- Binali Yıldırım'dan "Masa varken neden yer sofrasına oturdunuz?" diyen FOX TV muhabirine yanıt!
- Antalya'da öldürülen arkeolog Sinan Sertel ile katil zanlısı aynı karede
- Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun o sözlerine çok sert tepki
- Son dakika: Anayasa Mahkemesi Osman Kavala'nın başvurusunu reddetti
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.