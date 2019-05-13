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İzmit Marina'da korku dolu anlar!

13.05.2019 13:08

İZMİT'te, ismi öğrenilemeyen kadın, iskeleden denize atladı. İskelede demirli tur teknesinde bulunan görevli, denize atlayarak, kadını boğulmaktan kurtardı.


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