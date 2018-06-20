İzmirli vatandaştan tatlı su kemalistlerine ders niteliğinde sözler 20 Haziran 2018, Çarşamba

İzmir'de amatör kameralara yansıyan görüntülerde bir vatandaşın Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki sözleri dikkat çekti. Sosyal medyada hızla yayılan videoda söz konusu vatandaşın, "Bu adam 16 yılda 100 yıldır yapılamayanı yaptı. Atatürk görse alnından öperdi" dediği görülüyor.