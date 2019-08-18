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İzmir'in Urla ilçesinde çıkan orman yangını nedeniyle Orhanlı Köyü boşaltıldı

18.08.2019 21:16

İzmir'in Urla ilçesinde çıkan orman yangınına, 5 helikopter ve 30 arazözle müdahale ediliyor. İzmir Urla'daki orman yangını, Yukarı Orhanlı Köyü'ne sıçradı. Köy tedbir amaçlı boşaltıldı.


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