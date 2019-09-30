İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde, kente uyuşturucu madde getireceği yönünde istihbarat alınan bir şüpheli, polis ekipleri arasında yaşanan kısa süreli kovalamaca sonucu kıskıvrak yakalandı. Şüphelinin kullandığı minibüste yapılan incelemede, yüklü miktarda paketlenmiş uyuşturucu madde bulundu. Ele geçirilen uyuşturucu maddenin yaklaşık 1 ton civarında olduğu belirtildi.
İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde 1 ton uyuşturucu ele geçirildi30.09.2019 05:32
- İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde 1 ton uyuşturucu ele geçirildi
- Temel Karamollaoğlu'na hemşehrilerinden protesto! (Video)
- Bursa'daki dehşet anları kamerada! Dolmuş bekleyen 5 kişiye çarpıp, markete daldı (Video)
- Milli lazer silahı ‘ARMOL’ TSK envanterine girmeye hak kazandı (Video)
- Doğu Perinçek'ten CHP'ye sert tepki: CHP, PKK'nın reklamını yapıyor (Video)
- Fırat’ın doğusuna operasyon planı hazır! Son söz MGK’nın (Video)
- İşte A Haber'in sosyal medyada çok konuşulan o klibi! Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır (Video)
- Güngören'de okulun yanındaki boş arazide ceset bulundu (Video)
- İstanbul'daki 5.8'lik depremin ardından AFAD'dan depreme ilişkin videolu uyarı (Video)
- Erman Toroğlu'ndan Necip Uysal'la ilgili flaş yorum: El bombası! (Video)
- MSB açıkladı: Suriye sınırında İHA düşürüldü (Video)
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan İstanbul depremiyle ilgili önemli açıklamalar (Video)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.