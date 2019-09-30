İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde 1 ton uyuşturucu ele geçirildi 30.09.2019 05:32

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde, kente uyuşturucu madde getireceği yönünde istihbarat alınan bir şüpheli, polis ekipleri arasında yaşanan kısa süreli kovalamaca sonucu kıskıvrak yakalandı. Şüphelinin kullandığı minibüste yapılan incelemede, yüklü miktarda paketlenmiş uyuşturucu madde bulundu. Ele geçirilen uyuşturucu maddenin yaklaşık 1 ton civarında olduğu belirtildi.