İzmir’in ciğerleri yanmaya devam ediyor! İzmir Karabağlar'daki yangında son durum 20.08.2019 11:33

İzmir’in Karabağlar ilçesinde geçen pazar günü başlayan ve Seferihisar ilçesine kadar uzanan orman yangını söndürme çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor.