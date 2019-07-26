İzmir'in CHP'li Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı iş yeri bastı

İzmir’de korku dolu anlar yaşandı. CHP’li Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı eski ortağının iş yerini bastı. Korumasıyla birlikte terör estirdi. İşte o anlar…
İzmir’de korku dolu anlar yaşandı. CHP’li Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı eski ortağının iş yerini bastı. Korumasıyla birlikte terör estirdi. İşte o anlar…
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