İzmir'de etkili olan şiddetli yağış nedeniyle birçok ev ve iş yerini su bastı. Tüm bu felaketler yaşanırken CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Harbiye'de CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte Tarkan konserine gidip eğlenmesi vatandaşı isyan ettirdi.
İzmir'i sel götürdü, CHP'li Tunç Soyer Tarkan konserinde eğlendi25.09.2019 21:05
- İzmir'i sel götürdü, CHP'li Tunç Soyer Tarkan konserinde eğlendi
- Trump'ın başı dertte! Beyaz Saray, Trump-Zelenskiy görüşmesinin kayıtlarını yayınladı
- Esra Erol'da ortaya çıkan, Türkiye gündemine oturan Nail Kurt hakkında mahkeme kararını verdi
- Başkan Erdoğan ve Trump liderler yemeğinde buluştu
- Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan özel kuvvetleriyle birlikte Kafkas Kartalı tatbikatı gerçekleştiriyor
- Elinde Türk bayrağı dövmesi bulunan Türk genci okula alınmadı
- İzmir'de trafikte pes artık dedirten görüntü
- Son dakika: Adana Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki 'sıra gecesi' eğlencesine soruşturma
- Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den müjde ve Başkan Erdoğan'a teşekkür!
- Diriliş Osman ne zaman başlayacak? Yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Diriliş Osman'a yeni katılan bomba transferler kimler?
- Müge Anlı'da son dakika gelişmesi! Burhan Aykurt define kazısında mı öldü?
- Diriliş Osman'da Burak Özçivit'in partneri belli oldu! Malhun Hatun’u canlandıracak Özge Törer kimdir?
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.