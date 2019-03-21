İzmir'den geldi Akıncı Üssü'nde yakalandı! Kubilay Selçuk inkarı seçti 21.03.2019 15:26

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin ardından hakim karşısına çıkarılan sanıklardan İzmir Çiğli 2. Ana Jet Üssü'nün eski komutanı tümgeneral Kubilay Selçuk, pek çok darbe girişimi sanığı gibi delilleri kabul etmeyerek inkarı seçti. Ancak Akın Öztürk'ün ifadesi Selçuk'un inkarını çürüttü. Öztürk, "Telefona yanılmıyorsam Kubilay Selçuk çıktı. Bana, 'Komutanım operasyon var.' dedi. Ben de 'Ne operasyonu?' diye sordum. Selçuk'un, 'Komutan da burada sizi bekliyor' demesi üzerine, 'Tamam' diyerek üssün lojmanlar bölgesinden karargah bölgesine geçtim." ifadelerini kullandı.