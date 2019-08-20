İzmir'deki yangında bu sistem kullanıldı! 20.08.2019 17:20

İzmir’de devam eden orman yangınında teknolojiden de yararlanıldı. Kızılötesi ışınlarla helikoptere gelen sinyaller, karada çalışan ekiplere gönderilerek alevlere daha kısa sürede ulaşılması sağlandı. Öte yandan, ormanları yakanları tespit etmek için ormanların çeşitli yerlerine ‘Fotokapan’ yerleştirdiği belirtildi.

FOTOKAPAN