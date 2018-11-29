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İzmir'deki okulda skandal görüntüler! Soruşturma başlatıldı

29 Kasım 2018, Perşembe

İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki 75. Yıl Ortaokulu'nda görevli müdür yardımcısı M.Y. hakkında, öğrencisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle soruşturma açıldı.


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