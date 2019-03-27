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İzmir'deki kanlı infazda sır perdesi aralandı

27.03.2019 07:29

İzmir’in Konak ilçesinde, 26 yaşındaki Ajlan Emir, miras paylaşımı nedeniyle aralarında husumet bulunduğu belirtilen kuzeni tarafından, av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.


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