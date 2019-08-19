İzmir'de yanan ormanlık alanlar havadan görüntülendi

İzmir'in Karabağlar ilçesinde başlayıp 500 hektarlık bölgede etkisini devam ettiren orman yangını ile ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınan Urla'daki orman yangındaki hasarın boyutu drone ile görüntülendi. Görüntülerden Demircili Mahallesi'nde biri kullanılmayan iki evin yandığı, alevlerin diğer evlere çok yaklaştığı anlaşıldı.
İzmir'de yanan ormanlık alanlar havadan görüntülendi19.08.2019 18:27
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