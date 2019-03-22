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İzmir'de üzücü kaza! Down sendromlu çocukları taşıyan midibüs devrildi

22.03.2019 11:53

İzmir’in Çiğli ilçesinde down sendromlu çocuklar ve ailelerini taşıdığı belirtilen midibüs, iddialara göre virajı alamayarak devrildi. 4’ü ağır 28 yaralının bulunduğu kaza sonrası bölgeye ambulanslar sevk edildi.


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