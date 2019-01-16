İzmir'de TIR minibüse çarptı! 12 yaralı var

İzmir Kemalpaşa'da kırmızı ışıkta bekleyen bir minibüse TIR çarptı. Olay sonucu minibüste bulunan 12 işçi yaralandı.
İzmir'de TIR minibüse çarptı! 12 yaralı var16 Ocak 2019, Çarşamba
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