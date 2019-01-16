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İzmir'de TIR minibüse çarptı! 12 yaralı var

16 Ocak 2019, Çarşamba

İzmir Kemalpaşa'da kırmızı ışıkta bekleyen bir minibüse TIR çarptı. Olay sonucu minibüste bulunan 12 işçi yaralandı.


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