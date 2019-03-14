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İzmir'de terör operasyonu: 10 gözaltı

14.03.2019 11:20

İzmir'de, terör örgütleri PKK/KCK, DHKP-C, MLKP'ye yönelik operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.


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