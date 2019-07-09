İzmir'de şoke eden görüntü! TIR sürücüsü, tartıştığı adamı ezmeye çalıştı 09.07.2019 21:53

İzmir'in Aliağa ilçesinde TIR şoförü, yol verme yüzünden tartıştığı otomobil sürücüsünün üzerine aracının sürdükten sonra durmadan yoluna devam etti. O onlar bir başka sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.