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İzmir'de şoke eden görüntü! TIR sürücüsü, tartıştığı adamı ezmeye çalıştı

09.07.2019 21:53

İzmir'in Aliağa ilçesinde TIR şoförü, yol verme yüzünden tartıştığı otomobil sürücüsünün üzerine aracının sürdükten sonra durmadan yoluna devam etti. O onlar bir başka sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.


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