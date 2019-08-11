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İzmir'de sokak ortasında yaşanan 'tüfek'li dehşetin görüntüleri ortaya çıktı

11.08.2019 00:13

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, aralarında husumet bulunan akrabaların karşılaşması sonucu çıkan silahlı kavgada 5 kişinin yaralandığı olayın görüntüleri ortaya çıktı.


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