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İzmir'de silahlı saldırı: 2 yaralı

20.02.2019 09:37

İzmir'in Konak ilçesinde gece kulübünden çıkan 2 kişi silahlı saldırı sonucu yaralandı. Açılan ateş sonucu yaralanan bir kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.


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