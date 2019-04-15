Haberler Web TV İzmir'de şaşırtan görüntü! Kar yağmış gibi bir anda beyaza büründü

İzmir'de şaşırtan görüntü! Kar yağmış gibi bir anda beyaza büründü

15.04.2019 18:38

İzmir’in Tire ilçesinde öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış bir anda yerini doluya bıraktı. Yaklaşık 20 dakika süren dolu yağışıyla, ilçe kar yağmış gibi bir anda beyaza büründü.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları