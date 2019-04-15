İzmir'de şaşırtan görüntü! Kar yağmış gibi bir anda beyaza büründü

İzmir’in Tire ilçesinde öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış bir anda yerini doluya bıraktı. Yaklaşık 20 dakika süren dolu yağışıyla, ilçe kar yağmış gibi bir anda beyaza büründü.
İzmir'de şaşırtan görüntü! Kar yağmış gibi bir anda beyaza büründü15.04.2019 18:38
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