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İzmir'de pompalı vahşeti! Önce vurdular sonra bıçakladılar

25.07.2019 00:21

İzmir'de Karabağlar ilçesinde, Sercan Yalkın (20) aralarında daha önceden husumet bulunduğu iddia edilen 2 kişi tarafından darp edildilip, pompalı tüfekle vurulduktan sonra bıçaklandı. Yalkın, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tedaviye alınırken, 2 şüpheli ise polis tarafından yakalandı. Olay anının bir bölümü ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.


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