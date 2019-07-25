İzmir'de pompalı vahşeti! Önce vurdular sonra bıçakladılar 25.07.2019 00:21

İzmir'de Karabağlar ilçesinde, Sercan Yalkın (20) aralarında daha önceden husumet bulunduğu iddia edilen 2 kişi tarafından darp edildilip, pompalı tüfekle vurulduktan sonra bıçaklandı. Yalkın, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tedaviye alınırken, 2 şüpheli ise polis tarafından yakalandı. Olay anının bir bölümü ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.