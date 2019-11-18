İzmir'in Buca ilçesinde cezaevinden izinli çıkan kişi, sevgilisi olduğu iddia edilen kadını pompalı tüfekle öldürüp intihar etti. Selçuk ve kadının cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Melisa Kalem'in hayatını kaybettiğini öğrenen yakınları sinir krizi geçirdi.
İzmir'de pompalı dehşeti! Cezaevinden izinli çıktı, sevgilisini öldürüp intihar etti18.11.2019 05:19
- İzmir'de pompalı dehşeti! Cezaevinden izinli çıktı, sevgilisini öldürüp intihar etti
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