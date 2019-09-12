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İzmir'de PKK/KCK operasyonu: 7 gözaltı (Video)

12.09.2019 11:22

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından PKK'ya yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.


İzmir'de bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda örgüt üyesi oldukları belirltilen 7 kişi gözaltına alındı.


İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bu sabah bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenledi. Tespit edilen adreslere yapılan baskınlarda örgüt üyesi oldukları belirtilen 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin kaldıkları evlerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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