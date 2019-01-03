Haberler Web TV İzmir'de otomobil refüjdeki direğe çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

İzmir'de otomobil refüjdeki direğe çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

02 Ocak 2019, Çarşamba

İzmir'in Balçova ilçesinde kontrolden çıkarak refüjde bulunan aydınlatma direğine çarpan otomobildeki bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları