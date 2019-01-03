İzmir'de otomobil refüjdeki direğe çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

İzmir'in Balçova ilçesinde kontrolden çıkarak refüjde bulunan aydınlatma direğine çarpan otomobildeki bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.
İzmir'de otomobil refüjdeki direğe çarptı: 1 ölü, 2 yaralı02 Ocak 2019, Çarşamba
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