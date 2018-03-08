İzmir'de otelde can pazarı saniye saniye görüntülendi 07 Mart 2018, Çarşamba

İzmir'in Konak ilçesi Basmane semtinde bulunan bir otelde yangın çıktı. Otelde kalanlar pencerelerden park halindeki otomobillerin üzerine atlayarak kurtulmaya çalıştı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve kurtarma ekibi sevk edildi. .